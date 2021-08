Rendsburg : Hits der Rolling Stones versetzen 450 Fans in Wallung – und helfen der „Tafel“

Zum ersten Mal seit Corona organisierte der „Round Table“ wieder eine öffentlichkeitswirksame Aktion. Mit der Resonanz ist der Serviceclub zufrieden – auch wenn knapp 350 Karten keinen Abnehmer fanden.

Rendsburg | Der Parkplatz des „Hotel Hansen“ gegenüber der Nordmarkhalle wurde am Wochenende zur Open-Air-Arena. 450 Besucher ließen sich am Sonnabend von der Band „Rolling Blanquet“ aus Jevenstedt mit Rolling-Stones-Songs in Stimmung bringen. Von „Satisfaction“ über „Gimme Shelter“ und „Angie“ bis „Jumpin`Jack Flash“ und „Honky Tonk Woman“ reichte das Repertoire...

