Rendsburg-Eckernförde : Hilfe in Zeiten von Corona: Helferinnen-Kreis sucht Ehrenamtler

Sie helfen beim Einkauf oder leisten Gesellschaft. Der Helferinnen-Kreis ist auch jetzt aktiv – und sucht Unterstützer.

Rendsburg | Momentan ist die Situation schwierig – für viele Privatpersonen, für Firmen, aber auch für Hilfsorganisationen wie den Helferinnen-Kreis. Michael Lötzke sitzt in seinem Büro in der Kieler Straße in Rendsburg, schaut auf die Nobiskrug-Werft. Seinen Ein-Personen-Besuch hat der Geschäftsführer des Helferinnen-Kreises Rendsburg-Eckernförde mit genügend Ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.