Liste aller Testzentren : 3G am Arbeitsplatz: Hier gibt es Corona-Teststationen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Seit Mittwoch, 24. November, gilt am Arbeitsplatz die 3G-Regel. Damit gewinnt das Netz an Teststationen wieder an Bedeutung.

Rendsburg | In Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es derzeit 29 Corona-Teststationen. Seit der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz sowie im Bus- und Bahnverkehr haben diese wieder an Bedeutung gewonnen. Seit dem 13. November sind die Tests zudem wieder kostenlos. Damit hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche – eg...

