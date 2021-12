Bauausschuss entscheidet : Herderschule Rendsburg: Welche Fassade bekommt das neue Hauptgebäude?

Weichenstellung bei einem der teuersten Bauprojekte der Stadt Rendsburg: Zwei Entwürfe liegen auf dem Tisch, ein traditioneller und ein moderner. Jetzt ist ein Beschluss der Politik gefragt.

Rendsburg | Auf dem Weg zum Teilneubau der Rendsburger Herderschule steht am Dienstag, 14. Dezember, ein weiterer politischer Beschluss an. In einer Sondersitzung soll der Bauausschuss darüber entscheiden, welche Fassade das zukünftige Verwaltungsgebäude des Gymnasiums am Stadtsee bekommen soll. Die öffentliche Beratung im Bürgersaal des Kulturzentrums Hohes Arse...

