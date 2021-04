Raum Rendsburg : Hausärzte schieben Extraschichten, um Patienten gegen Corona zu impfen

Die Impfungen sind mit hohem Aufwand und viel Papierkram verbunden. Termine können nur kurzfristig vergeben werden.

Rendsburg | Mehrfach hat Lothar Büntig (72) versucht, sich online einen Termin in einem Impfzentrum zu sichern. Ohne Erfolg. Mehrere Stunden hat er insgesamt in der virtuellen Warteschleife verbracht. Jetzt war der Rendsburger endlich an der Reihe: Mittwochmittag erhielt er seine erste Injektion – in der Gemeinschaftspraxis am Landestheater. Seit dieser Woche hel...

