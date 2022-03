Feuerwehreinsatz in Hamdorf : Feuer in Mehrfamilienhaus – ein Bewohner erleidet schwere Brandverletzungen

Das Feuer brach Sonntagmorgen, 20. März, gegen 3.15 Uhr aus. Mittlerweile ist es gelöscht. Die Kriminalpolizei soll jetzt die Brandursache ermitteln.

Hamdorf | Ein Mehrfamilienhaus wurde am Sonntagmorgen, 20. März, in Hamdorf vom Feuer zerstört. Nach Angaben der Polizei brach es gegen 3.15 Uhr aus. Vom Schornstein aus habe sich das Feuer schnell über das gesamte Gebäude ausgebreitet. Weiterlesen: Dachstuhlbrand in Rendsburger Wohnanlage: Alle Bewohner in Sicherheit Ein Bewohner erlitt schwere Brandverl...

