Carsharing mit E-Antrieb : Hanerau-Hademarschen hat zukünftig ein eigenes Dörpsmobil

Zudem bekommt die Gemeinde auch zwei E-Ladesäulen, die von jedermann genutzt werden können. Um das Gemeinschaftsfahrzeug nutzen zu können, ist eine App fürs Mobiltelefon und eine Vereinsmitgliedschaft nötig.

Hanerau-Hademarschen | Carsharing mit Elektroantrieb innerhalb der Dorfgemeinschaft: Das ist das Konzept des vom Land initiierten und geförderten Projekts „Dörpsmobil SH“. 27 Gemeinden in Schleswig-Holstein beherzigen bereits das Motto „Nordlichter fahren e-grün“. Dörpsmobil Nr. 28 ist ab sofort in Hanerau-Hademarschen und Umgebung unterwegs. Auch interessant: Vereine so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.