Corona in Hanerau-Hademarschen : Homarscher Markt 2021 fällt aus – doch es gibt ein Ersatzprogramm

Die Auflagen sind nach Angaben der Organisatoren zu streng, um die Traditionsveranstaltung im gewohnten Umfang auszutragen. Als Trostpflaster gibt es eine Schlemmermeile mit Musik und einem Extra-Highlight für Kinder.

Hanerau-Hademarschen | Der Homarscher Markt macht in diesem Jahr erneut eine coronabedingte Pause. Wegen der fortdauernden Pandemie kann der Jahrmarkt in der Kaiserstraße in Hanerau-Hademarschen wie schon 2020 nicht im gewohnten Umfang stattfinden. Ebenfalls wie 2020 will der Verein für Handel, Handwerk und Gewerbe Hanerau-Hademarschen aber trotzdem für eine ordentliche Por...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.