Candlelight-Shopping : Attraktive Angebote: Vorweihnachtliches Einkaufsvergnügen in Hanerau-Hademarschen

Auch der „Sternenzaubermarkt“ findet nach einem Jahr Corona-Pause wieder statt. Für die Veranstaltung gilt ein Hygienekonzept.

Hanerau-Hademarschen | Zum Candlelight-Shopping laden die Geschäftsleute in Hanerau-Hademarschen am Freitag, 25. November, und am Sonnabend, 26. November, ein. Parallel dazu findet an beiden Tagen auf dem Marktplatz der Sternenzaubermarkt statt.

