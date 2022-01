Heavy Metal und Hausmannskost : Hademarscher Hof: Frank Olschewskis ungewöhnliches Gastro-Konzept gegen Corona-Einbußen

Auch das letzte Jahr war für den Gastronomen schwierig. Trotzdem möchte Olschewski den Gasthof weiter zu einer Top-Adresse für Rockmusik der etwas härteren Gangart zu entwickeln – ohne Konkurrenz zum Wacken Open Air.

Hanerau-Hademarschen | Er ist Gastwirt und Heavy-Metal-Fan, und er lässt sich von der pandemiebedingt gerade mal wieder ziemlich ungewissen Zukunft der Gastronomie nicht unterkriegen: Frank Olschewski plant im neuen Jahr in seinem „Hademarscher Hof“ zehn Rock- und Metal-Shows. Am 5. März zum Beispiel wird eine Metal-Ikone aus New York in Hanerau-Hademarschen erwartet: der e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.