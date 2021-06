Schule in Hanerau-Hademarschen : Film ab nach zehn Drehtagen: „Blaumeisen“ zeigen Alltag im Internat

Gezeigt wird der 20-minütige Film, bei dem Regisseur und Produzent Moses Merkle wichtige Tipps und Hilfestellungen gab, ab Ende Juli auf der Internetseite der Fachschule.

Hanerau-Hademarschen | 24 Stunden „Blaumeisen“-Alltag in 20 Minuten: Die Fachschülerinnen für Hauswirtschaft haben einen Film gedreht, in dem sie möglichst authentisch zeigen wollen, wie das Zusammenleben und Lernen in ihrem Internat in Hanerau-Hademarschen funktioniert. Auch interessant: Mit Video: Ferdinand Herbst hat mit seinem Ford T Fahrspaß wie vor 100 Jahren Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.