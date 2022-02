Handball-Oberliga der Frauen : Wegen Corona: Spitzenspiel zwischen HSG FONA und HL Buchholz 08-Rosengarten II abgesagt

Im Team der Gäste aus Niedersachsen gibt es positive Fälle. Wann das Spiel nachgeholt werden kann, steht noch nicht fest. FONA-Coach Olaf Keck ist genervt.

Fockbek | Die Oberliga-Handballerinnen der HSG FONA hatten sich so auf das Spitzenspiel in der Aufstiegsrunde am Samstag gegen die HL Buchholz 08-Rosengarten II gefreut. Doch am Freitag kam die schlechte Nachricht. Das Spiel zwischen dem gastgebenden Tabellenführer und seinem ersten Verfolger in der Fockbeker Bürgermeister-Schadwinkel-Halle muss ausfallen. Der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.