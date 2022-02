Handball-SH-Liga der Frauen : Corona-Fälle bei Eider Hardes Gegner: Das Spitzenspiel muss verlegt werden

Bei der HSG Tarp-Wanderup sind gleich fünf Spielerinnen positiv auf das Virus getestet worden. Der Verband hat reagiert. Einen Nachholtermin gibt es allerdings noch nicht.

Hohn | Corona wirbelt den Spielplan in der Handball-SH-LIga der Frauen weiter durcheinander. Das nächste Spitzenspiel muss vorerst warten. Nach dem famosen 30:24-Sieg über Verfolger Lauenburger SV am vergangenen Wochenende hätte Spitzenreiter HSG Eider Harde am Samstag (26. Februar) beim neuen Tabellenzweiten HSG Tarp-Wanderup antreten sollen. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.