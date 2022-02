Handball : Trainerfrage beantwortet, Jugendkonzept steht: So plant die HSG Eider Harde ihre Zukunft

Die 1. Männer spielt in der 3. Liga, die SH-Liga-Frauen und die Oberliga-A-Junioren thronen derzeit an der Tabellenspitze in ihren Spielklassen. Es herrscht Aufbruchstimmung in Hohn.

Hohn | Planung ist das halbe Leben. Das finden auch die Verantwortlichen bei der HSG Eider Harde. Sie wollten frühzeitig die Weichen für die Zukunft stellen. Weiterlesen: Ambitioniertes Ziel: HSG Eider Harde peilt Platz 6 an Die Besetzung der wohl wichtigsten Position steht nun fest. Auch in der nächsten Saison werden die Drittliga-Handballer von Matth...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.