Handball-SH-Liga der Frauen : 36:29 gegen Mönkeberg-Schönkirchen: HSG Schülp/Westerrönfeld/RD heiß aufs Derby

Rendsburg | Vor dem Derby am kommenden Sonnabend in Hohn haben sich die SH-Liga-Handballerinnen der HSG Eider Harde (29:19 beim ATSV Stockelsdorf II) und der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg (36:29 gegen HSG Mönkeberg-Schönkirchen II) schon einmal warm geworfen. Weiterlesen: Bloß keinen Fehlstart: HSG Eider Harde will es in dieser Saison besser machen HSG...

