Handball-SH-Liga der Frauen : Die Nummer 1 im Kreis: Eider Harde gewinnt Derby gegen Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg

Nach dem 27:19-Erfolg rückt das Team von Trainer Thies Schmalfeld in der Tabelle auf Platz 2 vor, die Westerrönfelderinnen sind nach der vierten Saisonniederlage Achter.

Hohn | Die HSG Eider Harde ist in der Handball-SH-Liga der Frauen die Nummer 1 im Kreis. Das ist nicht nur in der Tabelle abzulesen, auch den direkten Vergleich in heimischer Halle mit der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg entschied das Team von Trainer Thies Schmalfeld für sich. 27:19 (12:8) hieß es nach 60 Minuten für die Gastgeberinnen, die in der Tab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.