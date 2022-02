Handball-SH-Liga der Frauen : Corona-Alarm vor Topspiel: HSG Eider Harde bangt gegen Lauenburger SV um vier Spielerinnen

Mehrere Spielerinnen aus dem Team des Tabellenführers hatten Kontakt zu einer positiv auf das Virus getesteten Person. Ausgerechnet jetzt kommt der ungeschlagene Verfolger in die Werner-Kuhrt-Halle.

Hohn | Mehr geht nicht: In der Handball-SH-Liga der Frauen steht am Samstag das absolute Topspiel auf dem Programm. Tabellenführer HSG Eider Harde hat um 20 Uhr den punktgleichen Tabellenzweiten Lauenburger SV (beide 17:3) in der Hohner Werner-Kuhrt zu Gast. Weiterlesen: 26:25 gegen TSV Lindewitt – HSG Eider Harde geht als Tabellenführer in die Weihnachts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.