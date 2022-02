Handball-Oberliga der Männer : Topspiel in Abstiegsrunde: HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg in Marne gefordert

Nach einer XXL-Winterpause will sich der Klassenprimus vom Heidesand auch beim punktgleichen Tabellenzweiten HSG Marne/Brunsbüttel schadlos halten. Um den Einsatz eines Brüderpaars bangt Trainer Philipp Petriesas.

Westerrönfeld | Vorbei ist sie, die coronabedingte XXL-Winterpause. Die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rensburg stehen in den Startlöchern, um endlich wieder um Zählbares zu kämpfen. Am Samstag geht es zur HSG Marne/Brunsbüttel (Anwurf: 18 Uhr). Weiterlesen: 39:19 – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg geht mit Kantersieg in die Weihnachtspause ...

