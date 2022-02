Handball-Oberliga der Männer : HSG Schülp/Westerrönfeld/RD will Anschluss an Spitzenreiter HSG Marne/Brunsbüttel halten

Das Team von Philipp Petriesas empfängt am Samstag (26. Februar) den TV Fischbek. Im Hinspiel zeigten die Westerrönfelder in Halbzeit 1 ihre schlechteste Saisonleistung und schrammten nur knapp an einer Pleite vorbei.

Westerrönfeld | Schlimmer ging’s nimmer! Der erste Durchgang im Hinspiel beim TV Fischbek war die mit großem Abstand schlechteste Leistung der Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg in dieser Saison. Die wenigen mitgereisten Fans gruselte es Mitte Dezember ob des zwischenzeitlichen 6:15-Rückstands nach 25 Minuten. Fast sah es so aus, als könnten sich di...

