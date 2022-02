Handball-Oberliga der Männer : Nach starkem Beginn abgebaut: HSG Schülp/Westerrönfeld/RD wirft möglichen Kantersieg weg

Da wäre mehr drin gewesen. Nach einer 25:14-Führung hieß es gegen das HT Norderstedt am Ende „nur“ 31:27 für Schülp/Westerrönfeld. Vor allem ein Spieler ragte bei der HSG heraus.

Westerrönfeld | Offenbar haben die Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg die Niederlage vom vergangenen Wochenende bei der HSG Marne/Brunsbüttel (23:24) gut verdaut. Weiterlesen: 23:24 in Marne: HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg verliert Topspiel in Abstiegsrunde Zumindest war am Samstag von potenzieller Verunsicherung nichts zu spüren. Gegen das H...

