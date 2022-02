Handball-Oberliga der Frauen : FC St. Pauli bleibt der Lieblingsgegner: HSG FONA springt nach 32:28-Sieg auf Platz 1

Der FC St. Pauli bleibt der Lieblingsgegner der HSG. Das 32:28 auf dem Kiez war bereits der dritte Sieg in dieser Saison gegen die Hamburgerinnen. Dabei begann die Partie für die Gäste alles andere als gut.

Hamburg | Der FC St. Pauli liegt der HSG FONA einfach. Nachdem das Team von Trainer Olaf Keck bereits in der Vorrunde der Handball-Oberliga der Frauen den Klub vom Kiez mit 32:19 deklassiert und auch das Hinspiel in der Aufstiegsrunde Anfang Dezember mit 31:28 gewonnen hatte, folgte am Sonntagnachmittag Sieg Nummer 3. Weiterlesen: Gelingt HSG FONA gegen Lieb...

