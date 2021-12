Handball-Oberliga der Männer : 35:22 beim HT Norderstedt: Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg startet perfekt in Abstiegsrunde

Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte eine defensivere Abwehrformation für die Wende. Hinten stand das Team von Trainer Philipp Petriesas sicher, vorne ließen es Patrick Petriesas und Felix Stiller ordentlich krachen.

Norderstedt | Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß. Gleich zu Beginn der Abstiegsrunde in der Handball-Oberliga der Männer hat die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg ein fettes Ausrufezeichen gesetzt. Weiterlesen: Kampf um den Klassenerhalt beginnt für HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg in Norderstedt In fremder Halle landete die Mannschaft von Trainer P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.