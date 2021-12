Handball-Landesliga der Frauen : Der HSG FONA II gelingt die Generalprobe für das Derby, der HG OKT II nicht

Die FONA-Reserve hat beim 29:25 gegen den TSV Wattenbek II wenig Mühe. Die OKT-Reserve kassiert bei Slesvig IF II eine bittere 29:30-Niederlage. Am kommenden Samstag treffen beide Teams im direkten Duell aufeinander.

Rendsburg | Die Generalprobe für das Derby in der Handball-Landesliga der Frauen am kommenden Samstag (20 Uhr, Sporthalle Owschlag) gegen die HSG FONA II ist der HG OKT II missglückt. Das Team von Trainer Rico Sasse kassierte bei Slesvig IF II eine bittere 29:30-Niederlage. Derweil kehrte die FONA-Reserve nach zuvor zwei Pleiten am Stück mit dem 29:25 gegen Sc...

