Handball-Landesliga der Männer : Die HG OKT ist bereit für das Spitzenspiel bei der SG Bordesholm/Brügge

Am Freitag (1. April) kommt es in der Aufstiegsrunde zur SH-Liga zum Duell der beiden Topteams. OKT glückte die Generalprobe, schlug die Bramstedter TS mit 31:21. Ganz zufrieden war Coach Christian Eichstädt aber nicht.

Owschlag | Die HG OKT ist bereit für das Spitzenspiel in der Aufstiegsrunde zur Handball-SH-Liga der Männer am kommenden Freitag (1. April) bei der SG Bordesholm/Brügge (20 Uhr, Hans-Brüggemann-Realschule Bordesholm). Mit einem überzeugenden 31:21 (15:10)-Erfolg über die Bramstedter TS stimmte sich das Team von Trainer Christian Eichstädt auf das Duell der be...

