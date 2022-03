Handball-Landesliga der Männer : Nach Derbypleite: Büdelsdorfer TSV hofft auf Schützenhilfe von der HG OKT

Der Büdelsdorfer TSV muss um den Einzug in die Aufstiegsrunde bangen. Doch ausgerechnet der Lokalrivale könnte für das Team von Thomas Eberlein das Zünglein an der Waage sein. OKT empfängt am Dienstag den TSV Mildstedt.

Owschlag | Am Freitag waren die Landesliga-Handballer des Büdelsdorfer TSV noch Gegner der HG OKT, am Dienstag (8. März) drücken Trainer Thomas Eberlein und seine Spieler dem Lokalrivalen ganz fest die Daumen. Denn nach der 22:31-Niederlage im Derby hoffen die Büdelsdorfer auf Schützenhilfe der HG. Gewinnt OKT am Dienstagabend (20.30 Uhr, Sporthalle Owschlag)...

