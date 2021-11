Handball-Landesliga : Drei Rote Karten, ein Nasenbeinbruch: Eider Harde II gewinnt Derby mit 26:21 gegen FONA

In der Staffel A bejubelten sowohl die HG OKT als auch der Büdelsdorfer TSV Heimsiege. Die Handballerinnen der HSG FONA bezahlten ihren 30:25-Erfolg gegen den TSV Mildstedt teuer.

Rendsburg | Drei Rote Karten, eine gebrochene Nase: Das Derby zwischen der mit 26:21 siegreichen HSG Eider Harde II und der HSG FONA in der Handball-Landesliga der Männer, Staffel B, hatte es in sich. Weiterlesen: Vierte Niederlage in Folge: HSG FONA beim 21:35 chancenlos in Kremperheide In der Staffel A feierte die HG OKT im Topspiel gegen den TSV Büsum de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.