Handball-Landesliga der Männer : HG OKT bezwingt auch TSV Mildstedt – und lässt den Büdelsdorfer TSV jubeln

Der Tabellenführer ließ beim 30:21 gegen den Tabellenvierten aus Nordfriesland nichts anbrennen. Nutznießer war der BTSV, der durch Mildstedts Niederlage sicher in der Aufstiegsrunde ist.

Owschlag | Unbeirrt ziehen die Landesliga-Handballer der HG OKT ihre Kreise an der Tabellenspitze. Das 30:21 (14:9) am Dienstagabend gegen den TSV Mildstedt war bereits der neunte Saisonsieg in Folge. Weiterlesen: Nach Derbypleite: Büdelsdorfer TSV hofft auf Schützenhilfe von der HG OKT Der OKT-Sieg wurde auch vom Büdelsdorfer TSV gefeiert, der damit das T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.