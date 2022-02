Handball-Landesliga der Männer : 26:34 gegen TSV Büsum – Büdelsdorfer TSV muss um Einzug in die Aufstiegsrunde bangen

Nach schwachen Start fängt sich das Team von Trainer Thomas Eberlein, bricht am Ende aber ein. Der Vorsprung auf Platz 4 schmilzt. Nun hoffen die Büdelsdorfer auf Schützenhilfe von einem Lokalrivalen.

Büdelsdorf | Die Landesliga-Handballer des Büdelsdorfer TSV haben ihren ersten Matchball vergeben. Nach dem 26:34 (12:15) am Freitagabend gegen den TSV Büsum muss das Team von Trainer Thomas Eberlein weiter um den Einzug in die Aufstiegsrunde bangen. Weiterlesen: Nach 17:10 nur 27:26 – der Büdelsdorfer TSV macht es am Ende noch einmal spannend Zwar sind die ...

