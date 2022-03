Handball-Oberliga der Frauen : HSG FONA droht Terminchaos: Zwei weitere Spiele nach neuen Corona-Fällen abgesagt

Die für Freitag (18. März) gegen den TSV Ellerbek angesetzte Partie muss ebenso ausfallen wie das Duell am Sonntag (20. März) beim Preetzer TSV. Aufgrund der vielen Nachholspiele hofft Coach Olaf Keck auf Hilfe vom HVSH.

Fockbek | „Wie soll das denn alles noch gehen?“, fragt sich Olaf Keck. Wenn der Trainer der HSG FONA an die folgenden Wochen in der Handball-Oberliga der Frauen denkt, überkommt Keck ein mulmiges Gefühl. Weiterlesen: Wegen Corona: Winterpause in den Oberligen wird bis zum 30. Januar 2022 verlängert An diesem Wochenende hätte sein Team zwei der noch acht a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.