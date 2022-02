3. Handball-Liga der Männer : Corona-Fälle bei HSG Eider Harde trüben Vorfreude auf das Spiel gegen den VfL Potsdam

Auf das Team von Trainer Matthias Hinrichsen wartet ein ungleiches Duell. Die Spieler des ungeschlagenen Tabellenführers trainieren mehr als doppelt so oft wie die HSG-Akteure.

Hohn | Hoher Besuch in der Hohner Werner-Kuhrt-Halle. Der ungeschlagene Tabellenführer der 3. Handball-Liga der Männer (Staffel A) gibt am Samstag (19.15 Uhr) seine Visitenkarte bei der HSG Eider Harde ab. Imposante 31:3 Punkte hat der VfL Potsdam in dieser Saison schon gesammelt, dabei nur dreimal unentschieden gespielt. Weiterlesen: Nach 14:16 noch 22:4...

