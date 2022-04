Handball-Landesliga der Männer : 35:21 gegen TSV Westerland – So schafft die HSG Eider Harde II den Klassenerhalt

30 Minuten lang hat das Team von Spielertrainer Steffen Oeltjen in der Partie der Abstiegsrunde große Probleme mit dem Gegner. Erst in der zweiten Halbzeit läuft es wesentlich besser. Ein Spieler hat großen Anteil daran.

Hohn | Die Handballer der HSG Eider Harde II sind dem Klassenerhalt in der Landesliga wieder ein Stück näher gekommen. In eigener Halle bezwang das Team von Spielertrainer Steffen Oeltjen den TSV Westerland mit 35:21 (15:13) und führt mit nunmehr 12:2 Punkten die Abstiegsrunde Nord an. Weiterlesen: Am finalen Spieltag: HSG Eider Harde II und HSG FONA II v...

