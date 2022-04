Handball-Landesliga der Männer : Nach der Niederlage im Topspiel sucht sich die HG OKT ein neues Ziel

War's das schon mit dem direkten Aufstieg in die SH-Liga? Nach dem 24:29 bei der SG Bordesholm/Brügge hat OKT schon vier Punkte Rückstand auf Platz 1. Immerhin patzt auch ein Konkurrent.

Bordesholm | Der direkte Aufstieg in die Handball-SH-Liga der Männer ist für die HG OKT nach der 24:29-Niederlage im Topspiel der Landesliga-Meisterrunde bei der SG Bordesholm/Brügge in weite Ferne gerückt. Weiterlesen: Die HG OKT ist bereit für das Spitzenspiel bei der SG Bordesholm/Brügge Der Rückstand auf Bordesholm/Brügge beträgt vier Punkte, so dass OKT...

