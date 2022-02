3. Handball-Liga der Frauen : Antrag auf Spielverlegung abgeschmettert: HG OKT mit Wut im Bauch gegen BV Garrel

Trainer Sebastian Schräbler muss auf diverse Spielerinnen verzichten und ist sauer auf den Verband. Seinen Unmut behält er auch nicht für sich.

Owschlag | Die Verantwortlichen des Frauenhandball-Drittligisten HG OKT sind stocksauer. Ihr Antrag um Spielverlegung für das Punktspiel gegen den BV Garrel am Samstag, 12. Februar, aufgrund vieler verletzter Spielerinnen wurde abgeschmettert. Und so muss der Tabellenneunte um 17.30 Uhr gegen den Zweiten in der Owschlager Sporthalle auflaufen. Weiterlesen: 20...

