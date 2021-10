Bastelideen zu Halloween : Horror-Deko im Vorgarten: Jan Schubert ist der Gruselkönig von Elsdorf-Westermühlen

Die Spinne reicht ihm bis zur Hüfte, die Augen leuchten im Dunkeln. Im Vorgarten des Familienvaters stehen allerhand gruselige Gestalten – nicht nur er freut sich darüber.

Elsdorf-Westermühlen | Er ist bereit – Halloween kann kommen. Wobei Jan Schubert eigentlich das ganze Jahr über bereit ist, denn der 42-Jährige aus Elsdorf-Westermühlen denkt das ganze Jahr über an das Gruselfest. Eine Woche vor Halloween ist es dann endlich soweit, er darf den Vorgarten schmücken. „Vorher nicht, das hat meine Frau nicht so gerne“, so der Familienvater. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.