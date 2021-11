Benefiz-Hallenfussballturnier : Wegen Corona verlegt: DoppelPASS-Cup in Nortorf steigt erstmals unter freiem Himmel

Das Event zu Gunsten an Krebs erkrankter Kinder steigt traditionell Anfang des Jahres. Doch aufgrund der sich verschlechternden Pandemielage verlegt der Verein Team DoppelPASS das beliebte Turnier auf den 11. Juni 2022.

Nortorf | Der DoppelPASS-Cup, ein Fußballturnier zu Gunsten an Krebs erkrankter Kinder, das traditionell Anfang des Jahres in Nortorf vom Verein Team DoppelPASS (Präsent - Aktiv - Sozial - Selbstbewusst) veranstaltet wird, muss aufgrund der sich verschlechternden Pandemielage erneut abgesagt werden. Weiterlesen: Corona bremst Benefiz-Fußballturnier in Nortor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.