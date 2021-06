Lebensmittel für Bedürftige : „Hademarscher Tisch“ ist in die St.-Severin-Kirche umgezogen

Die Ausgabe findet weiterhin immer freitags ab 14 Uhr statt. Schätzungsweise 75 Menschen werden jede Woche versorgt.

Hanerau-Hademarschen | Der „Hademarscher Tisch“ ist umgezogen. Die Ausgabe von Lebensmitteln an Bedürftige findet ab sofort im Anbau der St.-Severin-Kirche statt, und zwar – wie gewohnt – immer freitags ab 14 Uhr. Weiterlesen: So versorgt die Tafel Bedürftige im Corona-Lockdown mit Lebensmitteln Der „Hademarscher Tisch“ ist nach seinem Umzug ganz in die Nähe seines ur...

