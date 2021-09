Handball-Oberliga : Zuschauer wieder erlaubt: Westerrönfelder hoffen gegen Marne auf eine volle Halle

Das Team von HSG-Trainer Philipp Petriesas empfängt Aufsteiger HSG Marne/Brunsbüttel. Die Frauen der HSG FONA sind unterdessen beim punktlosen Schlusslicht AMTV Hamburg gefordert.

Rendsburg | Wenn die Heidesandhalle in Westerrönfeld am Samstag für das Oberliga-Heimspiel der Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg gegen die HSG Marne/Brunsbüttel ihre Türen öffnet, liegt ein Hauch von Normalität in der Luft. Nach mehr als eineinhalb Jahren dürfen Zuschauer wieder unbegrenzt – unter Einhaltung der 3G-Regeln (geimpft, genesen, getest...

