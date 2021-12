Handball-Oberliga der Männer : 39:19 – HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg geht mit Kantersieg in die Weihnachtspause

Ganze fünf Minuten ist das THB Hamburg 03 ein gleichwertiger Gegner, dann kommt das Team von Trainer Philipp Petriesas ins Rollen. Die Westerrönfelder bleiben damit Tabellenführer der Abstiegsrunde.

Westerrönfeld | Nein, so richtig glücklich wirkte Philipp Petriesas nach dem Abpfiff nicht. Obwohl, oder gerade weil seine Mannschaft so hoch gewonnen hatte. Mit 39:19 (23:10) hatten die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg das Team Hoisbüttel Bergstedt (THB) Hamburg 03 abgefertigt und gehen damit als Tabellenführer der Abstiegsrunde in die v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.