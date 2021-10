Handball-Oberliga : HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg will gegen THB 03 Hamburg Tabellenführung verteidigen

Westerrönfelds Coach Philipp Petriesas hofft gegen den Aufsteiger auf Unterstützung von den Rängen. Eine Zuschauerbegrenzung in der Heidesandhalle gibt es nicht. Die Frauen der HSG FONA müssen zur SG Todesfelde/Leezen.

Rendsburg | Das Ziel ist klar formuliert. Die Oberliga-Handballer der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg wollen auch am Sonntag von der Tabellenspitze grüßen. Dafür muss ein Heimsieg am Samstag (16.45 Uhr) gegen das Team Hoisbüttel Bergstedt (THB) Hamburg 03 her, ein Aufsteiger aus der vorvergangenen Saison. Auch interessant: Aufstiegsrunde ist das vorrangige ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.