Handball-Oberliga der Frauen : Einzug in Meisterrunde: HSG FONA muss in Ahrensburg gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen

Selbst ein Sieg zum Abschluss der Vorrunde könnte dem Team von Trainer Olaf Keck am Sonntag nicht reichen. Das Zünglein an der Waage spielt die SG Todesfelde/Leezen, die einen Tag zuvor bei Slesvig IF antreten muss.

Fockbek | Der letzte Vorrundenspieltag in der Handball-Oberliga der Frauen bringt die Entscheidung: Schafft es die HSG FONA noch in die Meisterrunde oder muss das Team von Trainer Olaf Keck in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen? Auch interessant: „Hammer-Auftakt“ für HSG FONA: Samstag kommt Titelfavorit Buchholz-Rosengarten Sollte der HSG,...

