Handball-Oberliga der Frauen : Sechs Siebenmeter verworfen: HSG FONA kassiert bittere 22:25-Pleite gegen Bredstedter TSV

Statt der eingeplanten 6:2 Punkte stehen für das Team von Trainer Olaf Keck nun 4:4 Zähler auf dem Konto. Platz 4 oder besser nach Abschluss der Vorrunde in der Staffel B ist wieder in weite Ferne gerückt.

Alt Duvenstedt | Rückschlag für die Oberliga-Handballerinnen der HSG FONA im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde: In eigener Halle kassierte das Team von Trainer Olaf Keck am Freitagabend gegen den bis dahin sieglosen Bredstedter TSV eine bittere 22:25 (11:11)-Niederlage. Weiterlesen: Nächster Schritt Richtung Meisterrunde: HSG FONA peilt Sieg gegen Bredstedter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.