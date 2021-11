Handball-Oberliga der Frauen : Ein Sieg muss her – aber HSG FONA ist gegen Tabellenführer FC St. Pauli klarer Außenseiter

Will das Team von Trainer Olaf Keck noch die Meisterrunde erreichen, darf es sich in den letzten beiden Spielen keinen Punktverlust mehr erlauben. Zum Abschluss muss die HSG FONA bei einem direkten Konkurrenten antreten.

Alt Duvenstedt | Die Rechnung für die HSG FONA ist einfach. Zweimal gewinnen und die Aufstiegsrunde in der Handball-Oberliga der Frauen ist erreicht. Die Gegner auf dem Weg dorthin sind allerdings schwer. Weiterlesen: „Hammer-Auftakt“ für HSG FONA: Samstag kommt Titelfavorit Buchholz-Rosengarten Am Samstag um 17.30 Uhr kommt der FC St. Pauli in die Sporthalle Al...

