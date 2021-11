3. Handball-Liga der Männer : 26:31-Pleite in Stralsund: Eider Hardes Trainer Matthias Hinrichsen sucht Schuld bei sich

Gegen die versetzte 5:1-Deckung der Gastgeber finden die HSG-Spieler keine Mittel und kassieren viele Gegenstoßtore. Eider Harde bleibt nach der sechsten Saisonniederlage Drittletzter der Tabelle.

Stralsund | Im Osten nichts Neues. Weite sonntägliche Auswärtstouren in Richtung der neuen Bundesländer lohnen sich in dieser Saison noch nicht für die Drittliga-Handballer der HSG Eider Harde. Weiterlesen: Heiß auf den Stralsunder HV: Erstes Endspiel um den Klassenerhalt für HSG Eider Harde Zwar nicht chancenlos wie vor drei Wochen in Potsdam unterlag die ...

