Handball-Testspiel : Nach 21:16 noch 25:29 – HSG Eider Harde bricht gegen Kolstad am Ende ein

Zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart präsentieren sich die Hinrichsen-Schützlinge vor 120 Zuschauern in der Werner-Kuhrt-Halle in guter Form. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Linkshänder Sören Hartwich.

Hohn | Das hat doch Lust auf die am 4. September mit dem Heimspiel gegen die Mecklenburger Stiere beginnende Saison in der 3. Liga gemacht. Am Mittwochabend unterlag die HSG Eider Harde zwar dem norwegischen Erstligisten Kolstad Handball mit 25:29 (15:12), präsentierte sich dabei aber über weite Strecken schon in guter Form. Weiterlesen: Gegner der HSG Ei...

