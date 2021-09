3. Handball-Liga der Männer : 34:26 – HSG Eider Harde feiert gegen Füchse Berlin II den ersten Saisonsieg

Von Beginn an setzt HSG-Trainer Matthias Hinrichsen auf das taktische Mittel des siebten Feldspielers – und hat damit Erfolg, weil seine Mannschaft sehr geduldig spielt. Bester Werfer ist Julian Fröhlich mit 13 Toren.

Hohn | In Deutschland wird statistisch gesehen fast jede Minute ein Fuchs erlegt. Am Sonnabend sind in Hohn in 60 Minuten gleich mehrere hinzugekommen. Die Handballer der HSG Eider Harde haben der Bundesliga-Reserve der Füchse Berlin keine Chance gelassen und am Ende äußerst souverän ihr erstes Saisonspiel in der 3. Liga Nord-Ost mit 34:26 (17:12) gewonnen. ...

