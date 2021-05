3. Handball-Liga der Männer : Steffen Oeltjen wieder im Kader der „Ersten“ bei der HSG Eider Harde

Der 34-Jährige spielte bereits von 2004 bis 2017 für die 1. Mannschaft der HSG und erzielte dabei 1658 Tore.

Hohn | Handball-Drittligist HSG Eider Harde treibt in der coronabedingten Pause seine Kaderplanungen für die nächste – hoffentlich dann reguläre – Saison weiter voran. Dann gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Linksaußen Steffen Oetjen (34) kehrt nach vier Spielzeiten in der 2. Männer ins Aufgebot der „Ersten“ zurück, in der er schon von 2004 b...

