3. Handball-Liga der Frauen : Rückschlag für die HG OKT: Schräbler-Team verliert 25:32 gegen HSG Mönkeberg/Schönkirchen

Von Beginn an müssen die Gastgeberinnen in eigener Halle einem Rückstand hinterherlaufen. In der Tabelle ist die HG OKT mit nunmehr 8:10 Punkten auf den achten Platz abgerutscht.

Owschlag | Nach zuvor zwei Siegen in Folge haben die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im Heimspiel war die HSG Mönkeberg/Schönkirchen zu stark, OKT verlor deutlich mit 25:32 (7:17). Weiterlesen: HG OKT will sich gegen die HSG Mönkeberg-Schönkirchen im Angriff verbessern Es wa...

