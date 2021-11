3. Handball-Liga der Frauen : HG OKT mit den besseren Nerven: Schräbler-Team feiert 28:26-Derbysieg gegen TSV Altenholz

Durch den Sieg überholt die HG den TSV und hat als Tabellensiebter nun ein ausgeglichenes Punktekonto. Ein Gesichtstreffer der Gäste erregt in der Schlussphase die Gemüter.

Owschlag | Spätes Spiel, späte Freude. Die Spielerinnen der HG OKT gingen am Sonntagabend vermutlich mit einem breiten Grinsen ins Bett. Kaputt, aber glücklich. Der Grund dafür war das mit 28:26 (13:14) gewonnene Landesderby in der 3. Handball-Liga gegen den TSV Altenholz, das erst um 17:30 Uhr angepfiffen worden war. Weiterlesen: HG OKT will am Tabellennachb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.