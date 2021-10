Handball-Landesliga der Männer : 27:25-Sieg beim Büdelsdorfer TSV – HG OKT gewinnt „Duell der Generationen“

Während die HG nach dem dritten Sieg im dritten Spiel ihre Tabellenführung festigte, rutschte der BTSV auf Platz 4 in der A-Staffel ab. In der B-Staffel feierte die HSG Eider Harde II gegen Glücksburg den ersten Sieg.

Büdelsdorf | Im Duell zweier zuvor verlustpunktfreien Teams haben die Handballer der HG OKT das Topspiel in der Landesliga Nord A beim Büdelsdorfer TSV mit 27:25 gewonnen. Auch interessant: Trainer Thomas Eberlein will mit dem Büdelsdorfer TSV in die Meisterrunde Jubel gab es auch bei der HSG Eider Harde II in der Staffel B. Die Hohner Drittligareserve feier...

