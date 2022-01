Guten Morgen, Rendsburg! : Beim Spaziergang mit der Enkelin: Frau erlebt Schock-Moment an der Ampel

Die beiden überquerten an einer grünen Fußgängerampel die Straße – und plötzlich war das Mädchen nicht mehr da.

Rendsburg | Oma spazierte mit dem fünfjährigen Vorschulkind und dem Kleinkind im Kinderwagen durch Rendsburg. Die beiden Großen unterhielten sich und lachten miteinander, als sie an einer grünen Fußgängerampel eine Straße überquerten. Als Oma auf der anderen Straßenseite ankam und sich nach ihrer Enkelin umdrehte, gefror ihr kurz das Blut in den Adern. Was war passiert? Das frisch ausgebildete Vorschulkind hatte aufmerksam das Lichtzeichen der Ampel beobachtet und war sofort auf der Verkehrsinsel zwischen den beiden Spuren stehengeblieben, als die Ampel auf Rot umschwenkt. Ganz nach dem Motto: „Bei Grün gehen, bei Rot stehen.“ Oma hatte von alldem nichts mitgekriegt. Sie war einen Schritt vorausgegangen und hatte die andere Straßenseite schon erreicht. Ein Zurück gab es nicht mehr. Und so bat sie das Mädchen eindringlich, stehen zu bleiben. Das brauchte sie allerdings nicht, denn natürlich ging das Kind erst bei Grün weiter. Eigenverantwortlich und aufmerksam – schulreif eben. ...

